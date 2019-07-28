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Экс-игрок Динамо продолжит карьеру в Узбекистане

12:35 126 Читати українською
Экс-игрок Динамо продолжит карьеру в Узбекистане
Евгений Чумак (в центре) / ФК Бунедкор

Бывший хавбек Динамо Евгений Чумак перешел в узбекский Бунедкор.

Бунедкор в своем Instagram сообщил о подписании украинского хавбека Евгения Чумака. Детали контракта не сообщаются.

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Последним клубом хавбека был грузинский Шевардени, с которым он разорвал контракт этого года. Чумак является воспитанником Динамо, также выступал в составе Говерлы, Торпедо-БелАЗа, Зирки, Карпат, Днепра Могилев и черниговской Десны.

Последний раз Бунедкор выигрывал первенство Узбекистана в 2013 году, когда его цвета защищал украинец Александр Пищур.

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Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Украинцы за рубежом Мир Евгений Чумак Евгений Чумак Бунёдкор
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