Экс-игрок Динамо продолжит карьеру в Узбекистане

Бывший хавбек Динамо Евгений Чумак перешел в узбекский Бунедкор.

Бунедкор в своем Instagram сообщил о подписании украинского хавбека Евгения Чумака. Детали контракта не сообщаются.

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Последним клубом хавбека был грузинский Шевардени, с которым он разорвал контракт этого года. Чумак является воспитанником Динамо, также выступал в составе Говерлы, Торпедо-БелАЗа, Зирки, Карпат, Днепра Могилев и черниговской Десны.

Последний раз Бунедкор выигрывал первенство Узбекистана в 2013 году, когда его цвета защищал украинец Александр Пищур.

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