ФК Дайнава объявил о подписании украинского полузащитника Артема Сухоцкого. Как сообщает пресс-служба литовского клуба, 32-летний воспитанник киевского Динамо перешел на правах свободного агента. Соглашение вступило в силу, однако его финансовые детали и продолжительность стороны решили не разглашать.

Легионер Динамо неожиданно вернулся в Киев – Шовковский получит мощное усиление

Для Дайнавы это усиление является чрезвычайно важным, ведь команда сейчас борется за сохранение прописки в элите литовского футбола. После нескольких туров клуб из Алитуса занимает десятую строчку и отстает от зоны плей-офф лишь на один балл. Девятая позиция дает шанс сыграть в двухматчевом противостоянии за право остаться в высшей лиге.

Сухоцкий покинул академию Динамо в январе 2012 года. На протяжении карьеры он выступал за Ильичевец, Александрию, Зарю, Десну и Черноморец, а также имел опыт в Польше и Словакии. В прошлом сезоне Артем защищал цвета польского Заглембе, где провел 28 матчей и отдал одну результативную передачу.

Карпаты – Динамо: Шовковский мстит виновным и повторяет Шахтер, Караваев и Пихаленок переворачивают фиаско, но тщетно