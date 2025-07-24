Мартынюк отправится на просмотр в ПСВ, сообщает журналист Рик Элфринк. Молодой игрок может присоединиться к академии нидерландского клуба.

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Сейчас украинец является свободным агентом, Последней его командой была Боруссия Менхенгладбах U-17, которую Мартынюк покинул этим летом. Если просмотр футболиста пройдет успешно, тогда он останется в ПСВ. Кроме Мартынюка нидерландский клуб будет просматривать 17-летнего вингера Джамира Джонсона, который выступает за Филадельфию Юнион в МЛС.

Добавим, что Антон Мартынюк является воспитанником Динамо, однако после начала полномасштабной войны игрок перешел в пражскую Славию. Летом 2024 года Антон стал игроком Боруссии Менхенгладбах. Всего игрок провел 15 матчей за юношескую команду клуба, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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