Бывший игрок Динамо близок к переходу в любительский Денгофф, который стал бронзовым призером чемпионата Киевской области 2020 года, сообщает meta-ratings.

Клуб Первой лиги отказался от трансфера воспитанника Динамо

Отметим, что зимой Морозенко пытался трудоустроиться в перволиговом ВПК-Агро, однако так и не подписал полноценный контракт после прохождения тренировочных сборов с командой.

Первую половину сезона Евгений провел в составе Черкащины, в составе которой провел 9 матчей во Второй лиге и еще 1 в Кубке Украины. За свою карьеру полузащитник выступал за Динамо-2, Верес, Александрию, Олимпик, Черноморец, чешский Слован и грузинскую Гурию.

"Не забуду пенальті Зеніту": легенда Карпат – за Реброва, був зятем свого тренера, уник Шахтаря і забив чемпіону світу