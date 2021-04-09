Воспитанник Динамо присоединится к любительскому клубу, – СМИ
Экс-хавбек Динамо Евгений Морозенко продолжает поиски нового клуба.
Бывший игрок Динамо близок к переходу в любительский Денгофф, который стал бронзовым призером чемпионата Киевской области 2020 года, сообщает meta-ratings.
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Отметим, что зимой Морозенко пытался трудоустроиться в перволиговом ВПК-Агро, однако так и не подписал полноценный контракт после прохождения тренировочных сборов с командой.
Первую половину сезона Евгений провел в составе Черкащины, в составе которой провел 9 матчей во Второй лиге и еще 1 в Кубке Украины. За свою карьеру полузащитник выступал за Динамо-2, Верес, Александрию, Олимпик, Черноморец, чешский Слован и грузинскую Гурию.
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