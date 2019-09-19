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Воспитанник Динамо получил серьезную травму в матче чемпионата Венгрии – видео ужасного эпизода

13:09 141 Читати українською
Воспитанник Динамо получил серьезную травму в матче чемпионата Венгрии – видео ужасного эпизода
Виктор Симчо / фото ФК Дьйор

Полузащитник венгерского Дьйора Виктор Симчо потерпел серйозной травмы из-за грубого подката соперника.

Вингер Дьйoра Виктор Симчо сумел отличиться голом в матче второго дивизиона чемпионата Венгрии против Ньиредгазы.

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Однако игра запомнится для украинца явно не этим – на 93-й минуте Мате Гуляш грубо сфолил против него, и теперь Виктор пропустит от 8 до 12 месяцев из-за повреждения. Добавим, что Гуляш был удален с поля, а в матче было еще три красные карточки.

Отметим, что Симчо выступал за Динамо U-19, а также провел два матча в составе сборной Украины U-17. Зимой 2017 года он присоединился к Дьйoру на правах свободного агента.

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