Воспитанник Динамо покинул дисквалифицированный Вентспилс и усилил клуб Первой лиги
06:30 - Читати українською
Защитник Андрей Сахневич решил вернуться в родной клуб.
Экс-защитник Вентспилса Андрей Сахневич стал игроком Полесья, сообщает официальный сайт житомирян.
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Его контракт с латвийским клубом действовал до 31 декабря 2021 года, однако после дисквалификации Вентспилса стороны договорились о прекращении сотрудничества. С Полесьем 32-летний защитник заключил соглашение сроком на 2 года. Он стал первым летним новичком команды.
Напомним, накануне Полесье получило нового тренера – команду принял Юрий Калитвинцев.
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