15-летний футболист подписал контракт с испанским Хетафе, об этом сообщила агентская компания Романа Зозули Talented Birds. Детали сделки не разглашаются.

Осьмюхин привлекался к команде Динамо U-17, в сезоне 2023/24 он забил 19 голов и отдал 15 результативных передач в чемпионате ДЮФЛ. Также Захар показывал хорошую результативность в прошлом сезоне юношеского первенства, делая в среднем более одного голевого действия за матч.

К слову, ранее Осьмюхин, родители которого живут в Испании, находился на просмотре в Атлетико и Жироне.

