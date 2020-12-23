Кипрский Арис усилился Виталием Квашуком, информирует официальный Instagram клуба. Детали соглашения с 27-летним украинцем пока неизвестны.

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Последним местом работы форварда был латвийский РФШ, который он покинул этим летом, не проведя ни одного матча. К слову, Квашук является воспитанником Динамо. Позже выступал за молодежные команды Металлурга и Зари. Также поиграл за Олимпик, Торпедо-БелАЗ, Неман, Гомель и Сабах.

К слову, Арис Лимасол лидирует во втором по силе дивизионе чемпионата Кипра.

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