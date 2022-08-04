Украинский полузащитник Александр Петрусенко продолжит карьеру в Истре, сообщает официальный сайт хорватского клуба. 24-летний хавбек подписал с новым клубом контракт до 2024 года с возможностью пролонгации.

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Напомним, Петрусенко – воспитанник Динамо. На взрослом уровне дебютировал за Горняк-Спорт в 2019 году. Успел поиграть за Минай, в котором даже носил капитанскую повязку. В январе 2022-го был продан в венгерский Гонвед, за который провел 14 матчей и забил 1 гол. Выступал за сборные Украины разных возрастов (U-19 и U-21). Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

К слову, Истра прошлый чемпионат Хорватии завершила на 9-й строчке турнирной таблицы. В новом розыгрыше после 3-х туров команда из города Пула идет последней, не набрав пока ни одного очка.

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