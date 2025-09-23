В 24 туре Первой лиги Латвии состоялся матч между Экранасом и BE1 НФА (1:3). Игра запомнилась жутким эпизодом, который произошел с игроком гостей.

Воспитанник Динамо бойкотирует турнир Зенита, Зато звездный экс-защитник киевлян уехал в Россию

После столкновения с вратарем Экранаса Гедрюсом, Вилиам Акпан остался лежать без сознания, а его язык запал, перекрыв дыхание. Довидас Янсонас и Давид Оруджев сразу бросились оказывать сопернику первую помощь, пока пострадавшего не передали в руки врачей. Как сообщает Валдемарас Салдунас, Акпана выписали из больницы. Сейчас игрок чувствует себя хорошо.

К слову, Давид Оруджев несколько лет назад выступал на Нефтиче и отказался с командой ехать на турнир в Россию. Защитник первые шаги в футболе делал именно в Украине. Он находился в структурах Полесья, киевского Динамо, играл за юношеские команды Карпат и Колоса. Давид имеет опыт выступлений за сборные Азербайджана U-19, U-21 и даже U-23.

Напомним, что подобный случай произошел в 2014 году во время матча Динамо и Днепра, когда Джаба Канкава оказал первую помощь Олегу Гусеву, который потерял сознание после столкновения с Денисом Бойко.

"Повірили, що у Динамо можемо вирвати більше": захисник Олександрії про швидкий гол, спірний пенальті і супергероя