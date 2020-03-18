Воспитанник Динамо Коваль перебрался в чемпионат Беларуси

Украина — 18 март 204
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"Вас за такое арестуют": капитан Динамо и игроки Шахтера целыми семьями зажгли на дне рождения – это рискованно
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Экс-динамовец готовится лететь в Китай – Кадар может стать единственным игроком сборной Венгрии с игровой практикойУкраина — 18 март 145
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"Ващук твердит свое – это ему Суркисы мстят за Спартак": Олег Гусев – о скандальном долге и осадке от сборной УкраиныИнтервью — 18 март 1449
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Месси разочарован своим положением в Барселоне и может покинуть клуб – решение аргентинца изменит один трансферИспания — 18 март 594
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