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Воспитанник Динамо Коваль перебрался в чемпионат Беларуси

18 марта 22:55 78 Читати українською
Воспитанник Динамо Коваль перебрался в чемпионат Беларуси
Владимир Коваль / Фото ФК Неман

Украинский форвард Владимир Коваль попробует свои силы в белорусском чемпионате.

Владимир Коваль отныне будет защищать цвета Немана, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт с украинцом рассчитан до конца 2020 года. Последним клубом 28-летнего форварда был Черноморец. Также Владимир ранее выступал за Севастополь и Динамо-2.

По итогам прошлого сезона чемпионата Беларуси Неман финишировал 10-м в турнирной таблице.

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Мир Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Черноморец Володимир Коваль Володимир Коваль Неман Беларусь
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