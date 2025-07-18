Воспитанник Динамо, который играл за сборную Украины, официально перешел в Оболонь
06:00 - Читати українською
Оболонь усилилась полузащитником Ворсклы Артемом Кулаковским.
Киевская Оболонь продолжает усиливать команду перед стартом сезона 2025/26. Новичком команды официально стал Артем Кулаковский.
Оболонь официально усилилась экс-игроком СК Днепр-1
Экс-полузащитник Ворсклы подписал контракт с "пивоварами" до 2026 года. До этого он выступал за Горняк-Спорт и Александрию, а также имеет опыт игры за молодежные сборные Украины.
23-летний игрок является воспитанником академии киевского Динамо. Ворсклу Кулаковский покинул на правах свободного агента.
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