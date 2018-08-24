toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ОЛИМПИК - ШАХТЕР ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИГА ЕВРОПЫ

Воспитанник Динамо Червак перешел в Спарту

19:59 42 Читати українською
Воспитанник Динамо Червак перешел в Спарту
Вадим Червак / фото ФК Спарта

Воспитанник Динамо Вадим Чевак продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

Спарта из Праги на своем официальном сайте оголисила о подписании контракта с украинцем Вадимом Черваком, сообщает официальный сайт клуба.

"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через Аякс

Червак, выступающий на позиции центрального защитника, поставил подпись под контрактом до 2022 года. Отмечается, что сперва украинец будет выступать за молодежный состав пражского клуба.

К слову, 19-летний футболист выступал в составе Динамо U-19 и Ворсклы U-19.

Экс-защитник Спарты Пергл покончил жизнь самоубийством

Теги
Трансферы Мир Спарта Прага Спарта Прага Динамо U-19 Динамо U-19 Вадим Червак Вадим Червак
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
мин
Лион
21:45
Страсбур
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук