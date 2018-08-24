Воспитанник Динамо Червак перешел в Спарту

Воспитанник Динамо Вадим Чевак продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

Спарта из Праги на своем официальном сайте оголисила о подписании контракта с украинцем Вадимом Черваком, сообщает официальный сайт клуба.

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Червак, выступающий на позиции центрального защитника, поставил подпись под контрактом до 2022 года. Отмечается, что сперва украинец будет выступать за молодежный состав пражского клуба.

К слову, 19-летний футболист выступал в составе Динамо U-19 и Ворсклы U-19.

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