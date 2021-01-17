Украинский легионер шведского Умео Мирослав Мазур отправился на просмотр в Ягеллонию.

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22-летний футболист находится на сборе в составе польской команды, сообщает издание Sportarena.

Мазур – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал именно в киевском клубе в 2015 году. Выступал за черновицкую Буковину, киевский Арсенал, полтавскую Ворсклу и молдавский Сфынтул Георге. К второлиговому шведскому Умео присоединился в феврале 2020 году на правах свободного агента и забил 2 гола в 20 матчах команды. Transfermarkt оценивает украинца в 100 тысяч евро.

К слову, в свое время Мазур получал вызов от Андрея Шевченко на общий сбор национальной и молодежной команд, однако так и не дебютировал за "сине-желтых". Напомним, за Ягеллонию выступает экс-украинец Тарас Романчук.

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