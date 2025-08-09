Жоан Гонсалес в своих соцсетях объявил о завершении карьеры в возрасте 23 лет из-за серьезного заболевания. Год назад, во время предсезонной подготовки, у испанца диагностировали врожденный порок сердца.

"Сегодня один из самых сложных дней, но также один из важнейших в моей жизни, как лично, так и профессионально. После месяцев размышлений и моментов неопределенности пришло время объявить, что я завершаю свою карьеру футболиста", – цитирует полузащитника Marca.

Жоан Госналес несколько лет провел в академии Барселоны, а затем перебрался в Лечче. За итальянский клуб испанец сыграл в 66 матчах, забив два гола и отдав четыре ассиста.

