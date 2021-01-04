Вингер испанской Герники Айтор Гандиага ушел из жизни в очень юном возрасте.

Футболист попал в ДТП рано утром 3 января, и в результате чего погиб, когда его автомобиль врезался в автобус, сообщает Marca.

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Первым на смерть Гандиаги отреагировал игрок Атлетика Ибай Гомес, а чуть позже и сам клуб из Бильбао: "Огромный боль воспитанника, который оставил свой след на Лезаме. Обнимаем его семью, друзей и товарищей по команде Герника".

Отметим, что Гандиага в свое время выступал за клуб Баскония, который является частью структуры Атлетика.

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