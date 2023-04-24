Прогулка с друзьями в 2009 году завершилась для Дэниеля Кейна катастрофой. Он выпил фальсифицированный напиток, в который могли что-то подсыпать. Это повлекло за собой остановку сердца, а его организм испытал разрушительные последствия.

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Согласно информации Marca, друзья Дэниеля Кейна сразу заметили, что у него подозрительный цвет кожи. Он не реагировал, когда к нему обращались. Быстро вызвали помощь. Парамедики смогли запустить сердце игрока только после 24 минут реанимации, но его мозг был слишком долго без кислорода. 25 дней Кейн провел в коме, а затем очнулся. Его когнитивные функции постепенно восстановились, но кратковременная память значительно была нарушена.

Сейчас 23-летний Кейн проходит процесс реабилитации и учится заново ходить. Семья тратит на его лечение более 2200 евро в месяц. Даниэль Кейн – бывший игрок молодежной команды Арсенала. Он также играл за Кометс, Хэмел Эйс и Хэмал Таун.

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