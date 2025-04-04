С 26-летним украинцем подписано соглашение до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба. В контракте игрока есть опция продолжения сотрудничества.

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Мирослав Мазур является воспитанником киевского Динамо. В 2017 году он покинул структуру "бело-синих" и играл за Буковину, киевский Арсенал и Ворсклу, а также за рубежом в чемпионатах Молдовы, Швеции, Польши и Литвы. Последней командой Мазура был Жальгирис, за который он провел 23 матча, результативными действиями не отличался

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