Ювентус одолел Дженоа в матче 11 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Дибала открыл счет, оформив свой первый гол в текущем розыгрыше Серии А. Уже через 4 минуты Стураро восстановил равновесие, но на этом успехи Дженоа завершились.

Ювентус благодаря дублю Роналду одолел Дженоа и вернулся в еврокубковую зону

Роналду отмечал юбилей – 100 матчей за Ювентус. Забить с игры португальцу не удалось, но партнеры заработали два пенальти. Криштиану бил точно – 1:3.