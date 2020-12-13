"Воскрешение" Дибалы и удачный юбилей Роналду в видеообзоре матча Дженоа – Ювентус – 1:3
23:26 - Читати українською
Ювентус одолел Дженоа в матче 11 тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
Пауло Дибала 57’
57’ Пауло Дибала
Дибала открыл счет, оформив свой первый гол в текущем розыгрыше Серии А. Уже через 4 минуты Стураро восстановил равновесие, но на этом успехи Дженоа завершились.
Ювентус благодаря дублю Роналду одолел Дженоа и вернулся в еврокубковую зону
Роналду отмечал юбилей – 100 матчей за Ювентус. Забить с игры португальцу не удалось, но партнеры заработали два пенальти. Криштиану бил точно – 1:3.
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