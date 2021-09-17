"Реал может подписать Мбаппе и Холанда. Это большой и очень сильный клуб. Если бы мы в последние годы проявили должную осмотрительность, то были бы в аналогичной ситуации.

Перед Флорентино Пересом надо снять шляпу за то, как он руководит клубом. В плане экономики и бизнеса никто не может превзойти мистера Переса.

Я им восхищаюсь – его профессиональными и человеческими качествами. При каждой встречи он был очень любезен. Могу только похвалить его", – цитирует Marca слова Ромеу для Cope.

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