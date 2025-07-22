Вскоре стартует чемпионат Украины по футболу, но не все команды смогут усилить свой состав из-за трансферных банов.

В Ворскле прокомментировали скандал с Любеновичем: "Это уже перевернутая страница"

Как сообщает Украинский футбол, семь клубов получили запрет на подпись новых игроков: харьковский Металлист, Агробизнес, Кремень, Нива, Скала 1911, Ворскла и Ингулец. Стоит заметить, что все команды – представительницы низших дивизионов.

Кроме того, на ряд представителей чемпионата Украины наложено наказание от ФИФА. Некоторые клубы уже прекратили существование, как киевский Арсенал. В общем трансферные ограничения получили такие клубы: Ворскла, харьковский Металлист, СК Днепр-1, Карпаты (КПФ "Карпаты"), киевский Арсенал, Волынь, Олимпик и Днепр. Санкции наложены за невыполненные финансовые обязательства, неурегулированные споры или другие нарушения, зафиксированные на международном уровне.