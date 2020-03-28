Восемь одноклубников Ярмоленко изолированы с симптомами коронавируса

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко оказался в эпицентре пандемии в Британии.

Вице-председатель правления Вест Хэма Каррен Брейди в своей колонке на The Sun сообщила о значительном количестве футболистов команды с лёгкими симптомами коронавируса, и рассказала о мерах, принятых клубом по этому поводу.

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"Восемь футболистов Вест Хэма находятся в самоизоляции. Я с облегчением могу утверждать, что у всех проявляются лёгкие симптомы. Игроки, как и их семьи, чувствуют себя хорошо", – написала Брейди.

Напомним, после матча Арсенала против Вест Хэма стало известно о коронавирусе у главного тренера "канониров" Микеля Артеты. Все сотрудники "молотобойцев", которые контактировали с испанским специалистом, самоизолировались. За лондонский клуб выступает украинец Андрей Ярмоленко, у которого симптомов болезни не было обнаружено.

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