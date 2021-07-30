"Никогда не хочется проигрывать, но это футбол. Такие несчастья происходят. Команда весь прошлый сезон стремилась попасть в еврокубки и сразу вылетела. Думаю, тренерский штаб сделает выводы из этого поражения.

"Мы заметили, когда Ворскла понурилась": наставник КуПС признался, как удалось выбить полтавчан из еврокубков

Я бы даже не назвал это неудачей, когда команда пропускает на последних секундах основного времени в двух подряд матчах. Это словно злой рок. Случилось необязательное удаление, непонятный, даже не второй, а третий пропущенный мяч. Можно было сыграть лучшем в том эпизоде. Может, полтавчане в меньшинстве где-то и подустали. Очень низко сели...

Уверен, что уровень Ворсклы и нашего чемпионата в целом, намного выше финского, но так сложились обстоятельства. Полтавчане превзошли своего соперника по моментам, но проиграли дуэль. Такое бывает/

Все в клубе работают на результат. Поэтому в поражении, на мой взгляд, виноваты все. Думаю, внутри разберутся в истинных причинах провала. Должен kb главный тренер подать в отставку? Давайте не забывать о том, что за более чем полтора года Юрий Максимов провел качественную работу в Ворскле. Не думаю, что один матч может повлиять на решение руководства клуба", – сказал Красноперов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в ответном матче против КуПСа Ворскла, ведя по ходу поединка, снова пропустила в дополнительное время и вынуждена была играть экстра-таймы. В первом из них полтавчане остались в меньшинстве, а во втором пропустили и, как следствие, прекратили выступления в еврокубках.

Ворскла – КуПС: новая катастрофа последних секунд, примитивная игра, вылет из Лиги конференций – минус 1 для Украины