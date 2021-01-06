22-летний полузащитник досрочно расторг соглашение с Порту и стал свободным агентом, утверждает телеграмм-канал Бий-біжи.

Полузащитник Порту близок к возвращению в УПЛ

Источник также сообщает, что Луизао перейдет в Ворсклу. В португальком гранде хавбек не имел игровой практики, а на поле в официальных матчах в последний раз выходил еще в июле – в футболке полтавчан.

Напомним, Луизао уже выступал за Ворсклу прошлого сезона на правах аренды. За это время успел сыграть в украинской Премьер-лиге 20 матчей, в которых забил 1 гол.

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