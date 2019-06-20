Ворскле могут запретить осуществлять трансферы, – Павлов

Экс-тренер Ворсклы Николай Павлов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

"Не могу утверждать на 100%, но финансовые проблемы Ворсклы никуда не делись. По моей информации, уже в ближайшее время сразу несколько бывших сотрудников клуба обратятся в Палату УАФ по разрешению споров, и клуба могут запретить осуществлять трансферы.

Ворскла назначила Косовского полноценным тренером клуба

Так вот, руководители Ворсклы должны помочь Виталию Косовскому в этом вопросе – наверное тренер хочет доукомплектовать коллектив несколькими новичками. Руководители Ворсклы, погасив долги перед футболистами и тренерским-административным штабом, могут поднять авторитет тренера и помочь ему управлять командой.

В любом случае, Виталий Косовский сделал свой выбор, покинул зону комфорта, и теперь с него будут спрашивать не как с исполняющего обязанности главного тренера клуба второй шестерки, а как с настоящего хозяина своей команды, перед которой, наверняка, поставят высокие цели", – поделился Павлов в комментарии Команда№1.

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