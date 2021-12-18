Полтавская Ворскла уже определилась с планами подготовки ко второй половине сезона.

Игроки Ворсклы отправились в отпуск и собрались в Полтаве 16 января для возобновления работы, сообщает официальный сайт клуба.

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После прохождения медицинского обследования полтавчане отправятся на зимние сборы в Турции 22 января. Команда запланировала 4 спарринга, а имена соперников и даты поединков станут известны позже.

Добавим, что Ворскла с 33 очками занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от четвертой Зари на 3 пункта.

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