Ворскла вышла из отпуска – без легионеров, но с возвращенцами
Представитель Украины в еврокубках полтавская Ворскла вернулась к тренировкам после короткого летнего отдыха.
"Зелено-белые" накануне провели первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба.
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Полтавчане в пятницу собрались на загородной базе. Там подопечные Юрия Максимова получили напутствие от вице-президента Ворсклы Олега Лысака, а затем провели 45-минутное втягивающее занятие под руководством тренерского штаба. На субботу запланированы медосмотр команды и занятия по фитнесу.
К слову, пока в лагере полтавчан отсутствуют легионеры – Кане, Луизао, Пешич и Тамм. Зато вернулись с аренды Мкомола и Мельничук.
Напомним, что Ворскла получила потенциального соперника в Лиге конференций 2021/22. Полтавчане дебютируют в новом турнире от УЕФА 22 июля.
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