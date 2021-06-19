Представитель Украины в еврокубках полтавская Ворскла вернулась к тренировкам после короткого летнего отдыха.

"Зелено-белые" накануне провели первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба.

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Полтавчане в пятницу собрались на загородной базе. Там подопечные Юрия Максимова получили напутствие от вице-президента Ворсклы Олега Лысака, а затем провели 45-минутное втягивающее занятие под руководством тренерского штаба. На субботу запланированы медосмотр команды и занятия по фитнесу.

К слову, пока в лагере полтавчан отсутствуют легионеры – Кане, Луизао, Пешич и Тамм. Зато вернулись с аренды Мкомола и Мельничук.

Напомним, что Ворскла получила потенциального соперника в Лиге конференций 2021/22. Полтавчане дебютируют в новом турнире от УЕФА 22 июля.

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