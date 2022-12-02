Ворскла обыграла Колос в финале женского Кубка Украины сезона 2021/22. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины 2021/22 среди женщин. Финал

Ворскла – Колос – 2:0

Голы: Калинина, 2, Котик, 18

На киевском стадионе Левый берег встретились Ворскла (или Ворскла-Харьков) и Колос. Судьба противостояния была предрешена уже на старте игры. Сначала после навеса Яны Калининой с правого фланга мяч влетел в сетку ворот – это произошло уже на второй минуте. Через несколько минут другая Яна – Котик – удвоила преимущество полтавчанок.

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Лучший шанс сократить отставание у футболисток Колоса был во втором тайме, но Беата Амбруш, исполняя пенальти, проиграла дуэль Екатерине Самсон. Ударный дебют матча стал решающим.

2:0 – Ворскла, возглавляемая Наталией Зинченко, третий раз подряд выиграла женский Кубок Украины (правда, в предыдущих розыгрышах команда выступала под названием Жилстрой-2).