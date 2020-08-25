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Ворскла во время паузы в УПЛ проведет спарринг с неожиданным соперником

08:27 - Читати українською
Ворскла во время паузы в УПЛ проведет спарринг с неожиданным соперником
Ворскла / ФК Ворскла

Лидер чемпионата Украины – полтавская Ворскла – будет готовиться к следующим поединкам на Закарпатье.

"Опять будем дислоцироваться в гостиничном комплексе "Камелот", где созданы надлежащие условия, как для проживания, так и для тренировочного процесса. На сборе будут те же игроки, которые были здесь две недели назад на первом этапе подготовки.

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Также просмотрим нескольких ребят из молодежной команды. Однако в отличие от первого сбора, на этот раз мы сыграем два спарринга – 29 августа со сборной свободных агентов и 2 сентября – с Минаем", – сказал Максимов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в первом туре Ворскла разгромили львовский Рух со счетом 5:2 и возглавила турнирную таблицу. Следующий поединок в УПЛ полтавчане проведут против Ингульца 12 сентября.

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