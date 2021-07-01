"Рады, когда лучшие парни, воспитанники нашего клуба, получив опыт игры на хорошем уровне в Европе, возвращаются в Ворсклу", – цитирует Александра Фундерата официальная страница клуба в Instagram.

Лидер Ворсклы, за которым охотятся европейские клубы, не вернулся в расположение команды – полтавчане бьют тревогу

Андрей Бацула подписал предварительное соглашение с Ворсклой, которое вступит в силу после его ухода из минского Динамо. Контракт 29-летнего защитника с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2021-го.

Заметим, что в прошлом сезоне Бацула провел за Динамо Минск 13 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами. С 2018-го по 2021 год он принадлежал бельгийскому Кортрейку, где провел 29 поединков и записал в свой актив гол и 2 результативные передачи.

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