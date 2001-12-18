Ворскла вернет деньги за неиспользованные билеты на матч с Арсеналом

Процедуру возврата средств за неиспользованные билеты на матч 5 тура Лиги Европы Ворскла – Арсенал полтавский клуб начнет 4 декабря,

Полтавская Ворскла объявила, что 4 декабря начнет процедуру возврата денег владельцам билетов на матч Лиги Европы против Арсенала, которые не смогли попасть на матч в Киеве, сообщает официальный сайт клуба.

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Билеты, приобретенные в кассах стадиона имени Бутовского и в магазине Fan&Play, нужно вернуть в кассы.

Если покупка происходила через интернет, нужно обратиться на сайты, где приобретались билеты и обратиться в службу поддержки, предъявив все необходимые документы.

Напомним, матч был перенесен в Киев из Полтавы через военное положение.

Сообщалось, что на матч в Полтаве было приобретено около 16 500 билетов.

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