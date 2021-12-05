"Подвести итог этого матча могу одной фразой: мне не стыдно за игру. Играли против очень мощной и быстрой команды. У них в составе мастерские футболисты. Нам не хватило везения и завершающего удара. Будем двигаться дальше.

Новый рекорд УПЛ в видеообзоре матча Рух – Ворскла

После удаления полтавчане сели в оборону и насытили центр поля. Мы начали слишком много играть именно через центр. Этого не нужно было делать. Мы должны были действовать шире и искать возможности для передачи в штрафную Ворсклы. Как только игроки это делали, возникали опасные моменты. Мы готовились к тому, что будем высоко прессинговать соперника. Если бы отдали инициативу Ворскле, то они могли бы создать проблемы. Полтавчане вдвое крепче нас. Таким образом, мы отвели игру от наших ворот.

Незабитый пенальти Климчука? Вратарь полтавской команды – очень хорош в этом компоненте игры. Необходимо изучать поведение голкипера. Он сознательно открывал левый угол. Мне это было заметно со стороны. Но 11-метровый удар – это лотерея", – цитирует Кучука официальный сайт Руха.

Напомним, после 16-ти туров Рух идет в турнирной таблице одиннадцатым, имея в своем активе 17 очков.

Ворскла в меньшинстве удержала ничью с Рухом – Ризнык с рекордом УПЛ спас полтавчан от поражения