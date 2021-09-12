Программу 7-го тура УПЛ закрывал поединок в Полтаве между Ворсклой и Десной. Черниговцы подходили к нему на фоне двух подряд поражений со счетом 0:4, причем от Вереса в предыдущем матче команда пропустила все голы еще до перерыва. Казалось, что после таких громких фиаско подопечные Александра Рябоконя сделают выводы, однако начало встречи с ворсклянами снова шокировало северян.

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Уже на 4-й минуте хозяева открыли счет в результате подачи Скляра с правого фланга и удара Пуцлина с 11-ти метров, а еще через 13 минут "зелено-белые" удвоили преимущество. Все тот же Скляр разогнал контратаку по центру и отдал передачу на левый край штрафной, а Степанюк завершил ее ударом в дальний угол – 2:0! Тотовицкий в отчаянии хватался за голову, а тренерский штаб даже не знал, как реагировать.

Впрочем, это было только начало шоу. Ворскла очень быстро оформила свое преимущество, но еще быстрее полтавчане потеряли его. На 26-й минуте Десна сократила отставание в счете благодаря грубой ошибке Якубу – Волошин перехватил мяч, вошел в штрафную и уверенно переиграл Ризныка, отметившись дебютным голом на взрослом уровне. На 32-й минуте Безбородько восстановил статус-кво, приняв передачу на ход от Тотовицкого, ворвавшись на левый край штрафной и пробил мимо голкипера. 2:2!

Между этими голами Ворскла могла забить третий мяч в результате контратаки с прострелом Тилля и ударом Степанюка. Руслан стрелял метров с 20-ти в правый угол, однако Десну спасла штанга! Северяне тоже имели возможность выйти вперед: уже в компенсированное время Безбородько получил пас в штрафной и оказался прямо перед Ризныком, поставил корпус и упал – впрочем, вратарь чисто выбил мяч из-под его ног. В итоге, отдыхать команды отправились при ничейном счете.

Первый тайм оказался очень веселым. Футболисты играли без центра поля, на высоких скоростях, конвертируя чуть ли не каждый момент в гол или голевую возможность. Второй тайм начался в том же русле, но реализация начала подвисать. Так, на 55-й минуте новичок ворсклян – Рангель – замкнул подачу с углового ударом головой мимо ближнего угла, а северяне на 60-й ответили передачей Калитвинцева на линию вратарской под замыкание Тотовицкого. Андрей пробил с разворота, но Ризнык спас хозяев!

В следующие 14 минут команды провели наименее интересный отрезок встречи. Темп игры в этот период упал, а моментов практически не возникало. Вспомнить можно только очень неточное замыкание углового в исполнении Яворского и выстрел Калитвинцева из-за пределов штрафной по воробьям. Пытаясь освежить атаку, тренеры провели атакующие замены – Юрий Максимов выпустил на поле Вакулу и Пешича, а Александр Рябоконь бросил в бой Тотовицкого.

И игра действительно ожила! Причем очень резко. На 75-й минуте Ворскла могла забивать третий гол благодаря забросу в штрафную под выход Степанюка один на один, однако северян спас своевременный выход Мысыка и сигнал о сомнительном офсайде у Руслана. Десна ответила еще лучше: на 76-й Тотовицкий сбросил вынос Мысыка на ход Болбату в штрафную, а тот ворвался на левый край, пробив с острого угла – Ризнык на рефлексах парировал! Через минуту по воротам хозяев прошел удар головой – мяч по дуге полетел под перекладину, но и здесь Ризнык выручил!

Ворскла ответила рядом контратак с врыванием в штрафную, но до завершения атаки не доходили. Десна же на 86-й минуте потеряла еще один шанс вырвать победу – это Будковский головой замкнул навес Калитвинцева. Точно в руки Ризныка! Юрий Максимов в это время так нервничал, что заработал желтую карточку и снял с игры свежего Вакулу, выпустив Кравчука.

На 90-й минуте решающий гол мог забить Пешич, который мощно выстрелил после прострела Пердуты, но мяч прошел мимо правого угла северян. После этого Ворскла провела финальный штурм, но вырвать победу так и не удалось. Ничья в Полтаве!

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