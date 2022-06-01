Сменить Максимова на должности наставника Ворсклы может главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов, сообщает Tribuna.

Ворскла объявила о завершении контракта Максимова – судьба тренерского штаба полтавчан под вопросом

Полтавский клуб сообщил, что контракт с Юрием Вильевичем завершился 31 мая, однако об уходе главного тренера еще не отмечалось. Кривенцов же до сих пор возглавляет Металлист 1925.

Напомним, Максимов возглавлял Ворсклу с ноября 2019 года. За этот период полтавчане достигали финала Кубка Украины, а два последних сезона завершали на 5 месте в таблице УПЛ.

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