Женская Лига чемпионов

Ворскла-Харьков-2 – Влазнія – 1:1

Голы: Кравчук, 66 – Дочи, 54

Сильнейшая команда прошлого чемпионата Украины (Жилстрой-2 лидировал на момент начала большой войны) слилась с Ворсклой и выступает в женской Лиге чемпионов под новым названием Ворскла-Харьков-2. В первом раунде отбора наши девушки уверенно прошли грузинский Ланчхути и казахский Шимкент. За выход в групповой этап харьковчанки соперничают с албанской Влазнией.

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Команда Наталии Зинченко хорошо начала сезон – уже под вывеской Ворсклы разгромила Динамо и Шахтер с общим счетом 10:1. К противостоянию с Влазней украинки подходили в статусе фаворита, хотя домашний матч приходится играть на чужом поле из-за войны. В составе нашей команды вышли две легионерки, в составе Влазнии – шесть.

Ворскла с первых минут захватила инициативу, высоко встречая соперниц. Албанки почти не переходили центр поля и отбивались от украинских атак. Девушкам немного не хватало скорости, но были хорошие комбинации, возникали полумоменты.

В середине первого тайма Влазния организовала ряд атак и даже забила. Арбитры отменили гол из-за вымышленного офсайда (VAR не работает), однако соперники все равно перехватили мяч с нарушением правил. Ворскла ответила дальним ударом Калининой в перекладину.

После перерыва Ворскла пропустила быструю атаку на собственные ворота, которую точным ударом завершила Дочи. Украинки побежали отыгрываться. Корсун после стандарта попала в штангу, а затем Кравчук заработала пенальти. Калинина плохо пробила с точки, но мяч отскочил к Кравчук – Роксолана сравняла счет.

Далее, следует признать, Влазния была ближе к победе. У наших девушек разладилась игра в обороне. Соперники пользовались провалами и неуверенной игрой Самсон. Дочи не реализовала выход один на один. Тренер албанок не выдержал напряжения и заработал красную с дисквалификацией.

В итоге Ворскла отстояла ничью. Ответный матч состоится через неделю, 28 сентября.

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