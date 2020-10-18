Воскресную программу открывал поединок между Олимпиком и Ворсклой. Одной из интриг встречи был состав Ворсклы, который должен понести серьёзные потери из-за коронавируса – даже Юрий Максимов его подхватил. Оказалось, что из всех фамилий, которые назывались в СМИ, в заявку не попали только Кане, Пешич и Ребенок. Зато в неё внесли молодых Челядина, Семилета, Гаджука и Дубко. У Олимпика вышли все сильнейшие, кроме Бенито и Шахаба – они остались в запасе.

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Матч начался в довольно высоком темпе и при небольшом преимуществе Олимпика в активности, однако первый удар пришлось ждать десять минут – его метров с 20-ти нанёс Каргбо, однако получилось слишком слабо. У Ворсклы за это время уже успел сломаться Сапай, которого сменил Челядин. Дончане продолжили давление: на 13-й минуте Ризнык парировал неплохой дальний выстрел Политыло в правый угол, а на 15-й с дистанции пробил Тейшейра – выше ворот. Где-то к середине первого тайма хозяева доминировали, но большое количество брака постепенно сбило темп игры.

Следующий момент возник аж на 33-й минуте, когда Кичак вышел слишком далеко от ворот, а Васин попытался его перебросить – голкипер дотянулся до мяча. Олимпик через девять минут огрызнулся неудачным ударом Завийского, хотя позиция была хорошей. В целом, вторая половина первого тайма была равной, но Ворскла демонстрировала чуть больше желания. На перерыв команды ушли без голов.

Второй тайм полтавчане начали активно, но ничего, кроме нескольких панических эпизодов без завершения и неточного обводного удара Челядина, создать не удалось. Игорь Климовский в ответ снял с игры Каргбо и Авльваренгу, бросив в бой Шахаба и Бенито. На 61-й минуте Шахаб обострил игру, пробив в защитника – Тейшейра выстрелил с отскока, но получилось очень неточно. Сергей Долганский, который менял Юрия Максимова на тренерском кресле, решил парировать замены "олимпийцев" выходом на поле Щербака. И не прогадал: на 70-й минуте Дмитрий принял подачу на левый край штрафной и сбросил её под удар Кулачу, а тот пробил метров с шести с рикошетом от защитника – 0:1!

Олимпик прогнозируемо пошёл отыгрываться, но острота у ворот Ворсклы возникала очень натужно. У Тейшейры на 73-й минуте был сильный выстрел со штрафного, но по центру – Ризнык спокойно взял его. На 76-й с дистанции слабо пробивал Шахаб, покатив мяч в руки голкиперу. Лучший шанс сравнять счёт на 89-й минуте упустил Бенито, получивший проникающую передачу на правый край штрафной и пробил в ближнюю девятку – выше ворот! В конце концов, спастись дончане так и не смогли, хотя последнюю минуту полтавчане играли в меньшинстве из-за вынужденного фола Якубу против Шахаба. Ворскла празднует минимальную победу.

Таким образом, "зелёно-белые" набрали 14 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, поравнявшись с Динамо. Олимпик, имея в активе 9 зачётных баллов, остался на седьмой строчке.

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