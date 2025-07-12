Ворскла вылетела из УПЛ и будет играть в сезоне 2024/25 в Первой лиге. Полтавчане летом потеряли ряд игроков основного состава, имеют трансферный бан и на этом проблемы команды не заканчиваются.

Ворскла нашла неожиданную замену Любеновичу – экс-наставник полтавчан "сбежал" через 2,5 недели работы

Как сообщает Sport.ua, экс-игроки Ворсклы Илья Крупский и Александр Скляр подали жалобу на свой бывший клуб, чтобы получить выплату задолженности по зарплате. Они обратились за поддержкой во Всеукраинскую ассоциацию футболистов-профессионалов. Подготовка материалов для рассмотрения Палатой по разрешению споров УАФ уже на финальной стадии. Источник не исключает, что есть футболисты из Ворсклы, которые обратились напрямую в УАФ.

Напомним, что полтавчане недавно остались без главного тренера, поскольку Желько Любенович покинул неожиданно свою должность.

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