Полузащитник Иван Пешич больше не будет защищать цвет полтавской Ворсклы.

Ворскла на своей официальной Facebook-странице сообщила о разрыве соглашения с Иваном Пешичем.

ФИФА и УЕФА готовы открыть трансферное окно для украинских клубов

"Иван Пешич продолжит свою карьеру в другом клубе", – говорится в сообщении полтавчан. Добавим, что ФИФА и УЕФА готовы открыть трансферное окно для украинских клубов, чтобы они могли заработать на переходах своих легионеров.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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