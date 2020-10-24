Ворскла и Шахтер встречаются в Киеве в центральном поединке 7-го тура УПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Ворскла стартовал в 14:00. Поединок проходит на киевском НТК Банникова, ведь Полтава оказалась в красной карантинной зоне. Сначала матч был перенесен в Александрию, но впоследствии дирекция УПЛ снова сменила место проведения игры. Таким образом, "горняки" стали номинальными хозяевами подинка.

Ворскла – Шахтер: анонс матча УПЛ

Луиш Каштру решил не менять состав, который сенсационно обыграл Реал в Мадриде. С первых минут вышли абсолютно те же футболисты – правда, в запас вернулись ряд лидеров: Тайсон, Матвиенко, Алан Патрик, Пятов и Степаненко. Как известно, уже 27 октября Шахтер проведет домашний матч Лиги чемпионов против Интера.

Шахтер – Ворскла: стартовые составы команд

Шахтер: Трубин – Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко – Майкон, Маркос Антонио – Тете, Марлос, Соломон – Дентиньо.

Запасные: Пятов, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Болбат, Сиприано, Судаков, Вьюнник.

Ворскла: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Альюн, Пуцлин, Скляр, Кане, Ребенок, Степанюк, Кулач.

Запасные: Ткаченко, Семилет, Пешич, Васин, Кравчук, Челядин, Щербак