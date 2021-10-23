После неожиданного вылета Ворсклы от КуПСа в первом же раунде квалификации Лиги конференций показалось, что фарт Юрия Максимова наконец завершился. Полтавчане в течение двух лет под его руководством имели невысокие статистические показатели, а по ожидаемым очкам они должны были идти где-то в районе 10-го места УПЛ – команда, вместо этого, играла в финалах Кубка Украины и выходила в еврокубки. Все ожидали, что регрессия к среднему таки опустит "зелено-белых" на тот уровень, на который они реально наиграли, однако история снова повторяется!

По ожидаемым очкам ворскляне идут пятыми, проигрывая Заре 2,7 балла, а СК Днепру-1 до 6,4 балла. В реальности же подопечные Юрия Максимова набрали 24 зачетных балла, держась на третьей позиции, имея отрыв от днепровцев и луганчан в 2 и 4 пункта соответственно. Более того - за 11 туров УПЛ коллектив проиграл всего один раз при значительном количестве моментов (обидчиком стала Заря), а вот другим конкурентам в борьбе за медали Ворскла была не по зубам. СК Днепр-1 и Ворскла расписали с ней боевую ничью, а Колос и Александрия были обыграны на выезде.

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Сейчас "зелено-белые" имеют за плечами 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой удалось получить 4 победы подряд с суммарным счетом 8:1. Отечественные середняки в основном не способны проводить столь длительные успешные отрезки, а игра Тилля, Скляра, Степанюка и Рангеля приводила экспертов в восторг. Впрочем, сейчас Ворскла оказалась в трудном положении – в команде произошла вспышка коронавируса, а в следующих трех турах придется встретиться с грандами.

Шахтер имеет не очень хорошую статистику противостояния с Ворсклой Максимова, получив всего одну победу в трех матчах – причем полтавчанам не только удавалось бить "горняков", но и защитить от них второе место в УПЛ. Сейчас "зелено-белые" тоже могут выйти на него, ведь отставание составляет всего два очка. Дончане не имеют права допускать такое развитие событий, ведь Динамо рискует уйти в слишком большой отрыв – сейчас гегемоны чемпионата идут на дистанции в три зачетных балла друг от друга.

Кроме турнирной мотивации, подопечные Роберто Де Дзерби хотят реабилитироваться за 0:5 в матче против Реала. Правда, итальянский коуч любит проводить ротацию, выставляя на УПЛ полурезервный состав, однако даже в таких условиях Шахтер остаётся опасным – неделю назад "оранжево-черные" отгрузили в ворота Зари сразу 6 голов. А Ворскла сегодня не сможет выставить всех своих лидеров.

Словом, фаворит очевиден, вот только не стоит забывать, что дончане были фаворитами и в матчах против Александрии, и с Минаем, и с Шерифом. Это не помешало ему испытать позорные фиаско. Во всех этих поединках "горняки" сталкивались с закрытой игровой позицией соперника, начиная долго катать мяч в середине поля без продвижения. Даже во время разгромных побед над Львовом и Металлистом 1925 эта проблема была заметна, а сейчас у Шахтера еще и лучших форвардов нет. Между тем, Ворскла не привыкла раскрываться, а сегодня ей тем более придется устраивать Сталинград. В этом заключается главная опасность для подопечных Роберто Де Дзерби.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Чеснаков, Пуцлин, Якубу, Яворский (под вопросом) – Мораес, Траоре, Матвиенко

Не сыграют по другим причинам: Бондаренко, Вакула (Ворскла, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Шахтер

Ворскла: Ризнык – Пердута, Тамм, Кушниренко – Пешич, Скляр, Кане, Кравчук – Тилль, Рангель – Степанюк

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Бондарь, Корниенко – Степаненко, Майкон – Марлос, Педринью, Соломон – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, что Шахтер выступает фаворитом пары, однако легко команде Роберто Де Дзерби не будет. Во-первых, полтавчане закроются в низком блоке – с его раскрытием у "горняков" большие проблемы. Во-вторых, "зелено-белые" будут угрожать со стандартов и кроссов. Оборона дончан при игре по ним выглядит неубедительно, да и вообще она много привозит.

Возможно, Ворскла даже забьет в ворота «горняков», однако вряд ли ей удастся зацепиться за очки с Шахтером. Подопечные Юрия Максимова хоть и играли против главных конкурентов успешно, но пропускали голы стабильно – от СК Днепр-1, и от Десны, и от Зари и Александрии. Сейчас у команды еще и состав будет ослабленным. Шахтер же будет злым и мотивированным, а его кадровый потенциал значительно серьезнее – Роберто Де Дзерби может тасовать лидеров на протяжении всей встречи, а вот его визави никем усилить игру.

Наконец, не стоит забывать о банальной разнице в классе. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным результатом кажется победа дончан. Непростая, но заслуженная.

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