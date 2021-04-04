За семь туров до окончания чемпионата Шахтер отстает от Динамо на семь очков. Трудно даже вспомнить, когда киевляне в последний раз имели такой гандикап над "горняками". Большинство фанатов считают, что шансы на "золото" уже потеряны – не только из-за дистанции ​​между грандами, а и из-за стабильности футбола "бело-синих". От подопечных Мирчи Луческу поражения от Львова со счетом 2:3 никто не ожидает.

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Впрочем, дончане имеют простой календарь, а в классическом дерби команда Луиша Каштру получит возможность сократить разрыв до четырех зачетных баллов – матч назначили на 17 апреля. За месяц отыграть четыре очка тоже трудно, но у Шахтера появится хоть какая-то надежда. В любом случае, лимит осечек в текущем сезоне "оранжево-черные" исчерпали. Теперь им необходимо побеждать в каждом матче.

Правда, соперник у "горняков" очень серьезный. Ворскла год назад одержала сенсационную победу над Шахтером, а в матче первого круга нынешнего чемпионата расписала ничью – дончане доминировали в той игре, но случайным успех полтавчан назвать нельзя. Подопечные Юрия Максимова даже в меньшинстве уверенно оборонялись и выбегали в острые контратаки, а также здорово держали компактность. На этих принципах "зелено-белые" проводят весь сезон – да, это довольно простенький футбол, но он приносит хороший результат! Осенью ворскляне шли на второй позиции в таблице, а сейчас они сохраняют шансы на бронзу.

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Очевидно, что для "горняков" Ворскла является максимально неудобным коллективом. Впрочем, переоценивать его мощь не стоит: еще до зимнего перерыва полтавчане сдулись, проиграв Динамо и Десне и потеряв очки со Львовом, опустившись на пятую позицию – во втором же круге они совсем не впечатляют. С Рухом и Ингульцом команда расписала ничьи, СК Днепр-1 "зелено-белые" проиграли в большинстве, а победа над Мариуполем была добыта только благодаря сомнительному пенальти. Уверенно победить удалось только Александрию и Олимпик – хотя в матче против "желто-черных" тоже сильно повезло.

В целом, Ворскла со своим простеньким футболом демонстрирует слишком большой оверперформанс – подопечные Юрия Максимова наиграли на 23,5 ожидаемых очков, а набрали уже 31 При этом полтавчане пропустили аж на 11 голов меньше, чем должны были по ожидаемым показателям, а забили они почти на 5 мячей больше. Иначе говоря, "зелено-белым" сильно везет. Это заметно и без расширенной статистики – где защитники соперника падают на ровном месте, где арбитры ставят странные пенальти, а где-то залетают голы-"дурачки". Без подобных вещей Ворскле гораздо труднее. Это не отменяет хорошей организации игры со стороны Юрия Максимова – просто его команда не столь мощная, как говорит турнирная таблица.

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Впрочем, она точно мощнее Львова и Агробизнеса, которым с треском проиграл Шахтер. Причем минимальное поражение от представителя Первой лиги еще можно было понять (в кубках иногда такое случается), но три пропущенных с игры гола от "горожан" – это катастрофа. Причем львовяне могли забивать еще минимум дважды, в то время как у "горняков" только Соломон имел качественные моменты. К тому же, дончане во втором круге УПЛ проиграли Заре, играя в большинстве, и расписали ничью с Колосом.

Все эти неудачи произошли при критически безвольном футболе Шахтера и при страшных ошибках во всех фазах игры. Мораес потерял форму, Тайсон отказался выходить на поле (да и до скандала с Ромой он играл, как саботажник), Марлосу не хватает кондиций, а высокую линию оборону "горняков" уверенно разрывает даже Львов. На стандартах защитники "оранжево-черных" тоже выглядят ужасно. Это – шанс для Ворсклы.

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Правда, списывать Шахтер не стоит. В матче против Десны все также ожидали страшных проблем у дончан, но они вынесли черниговцев со счетом 4:0 – да и в матче с Ромой "горняки" вполне наиграли на два гола и ничью. Мотивированные подопечные Луиша Каштру способны творить чудеса, демонстрируя неистовый темп и интенсивность игры. Сейчас же проблем с настройкой быть не может, ведь на еще одну осечку команда не имеет права. "Оранжево-черным" необходима только победа – любой ценой.

Кадровая ситация

Травмированные: Цитаишвили – Исмаили, Коноплянка, Малышев, Хочолава

Вне заявки: Матвиенко, Тете, Тайсон

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Шахтер

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Альюн – Пердута, Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане – Степанюк, Кулач

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Сиприано – Степаненко – Марлос, Антонио, Патрик, Соломон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Трудно делать какие-то прогнозы на матчи нынешнего Шахтера. Дончане сейчас способны проиграть как представителю Первой лиги, так и сокрушить Десну – чтобы потом проиграть Львову. Какие-то понятия класса, статистического преимущества или кадровой комплектации в случае с "горняками" не имеют никакого смысла. Команда Луиша Каштру слишком непредсказуема.

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В целом же, против середняков в текущем сезоне дончане выглядят слабовато. С Зарей за два матча они набрали всего одно очко, с Колосом во втором круге расписали ничью, а Ворскла и Александрия отбирали очки у чемпиона. По сути, только с Десной "горняки" и проявили агрессию – и то только раз. Сегодня же у них еще и три основных игрока выпали, а Соломон, Мораес, Марлос и Кривцов уставшие после матчей за сборную. Из позитива можно отметить только возвращение Степаненко, однако он только восстановился – не факт, что он находится в оптимальных кондициях. В этом и кроется главная опасность для Шахтера.

В тактическом плане Ворскла очень похожа на Десну, но полтавчане не так стабильны и менее аккуратны чем черниговцы. Особенно уязвимо они выглядят во втором круге УПЛ. Достаточно ли этого для прогноза на поражение полтавчан? Нет, но победа Шахтера, учитывая результаты матчей с середняками и кадрово-функциональную ситуацию, тоже имеет не самые высокие шансы. Кажется, в этом матче можно рискнуть, поставив на ничью, хотя букмекеры уверены в победе "горняков".

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