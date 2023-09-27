Состоялся последний поединок среды в рамках 1/8 финала Кубка Украины между Металлистом 1925 и Ворсклой. Отчет о встрече читайте на "Футбол 24".

Металлист 1925 вышел на игру не в оптимальном составе, в частности, отдых получили Олег Мозиль, Артем Габелок и Максим Жичиков. Виктор Скрипник решил не проводить такую ротацию. Команды вышли на игру в непривычных цветах – Металлист 1925 в белой форме, а Ворскла – в серой с черными рукавами.

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Полтавчане были острее в атаке и повели в счете на 15-й минуте. Металлист 1925 неудачно разыграл удар от ворот, игроки Ворсклы перехватили мяч и Степанюк классно забросил в штрафную на набегающего Кане. Тот первым касанием принял передачу на грудь, а вторым вколотил круглого в сетку ворот.

А перед перерывом Ворскла удвоила преимущество, показав индивидуальное мастерство. Скляр классным пасом разрезал защиту соперника в зоне левого инсайда, а Степанюк элегантно перебросил голкипера в одно касание. Полтавчане продолжили контролировать ситуацию и во втором тайме. Счет мог стать разгромным после удара Нестеренко, но мяч попал в дальнюю штангу.

А на 74 минуте Андрей все же сумел забить. Отбор в центре поля, передача на Корниенко на левый фланг, а экс-защитник Шахтера точным пасом нашел Нестеренко в штрафной – никто не помешал ему пробить. Концовка игры тоже была за Ворсклой. Корниенко классно пробил со штрафного – перекладина помешала. В итоге, полтавчане одержали простую победу.

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