Ворскла сыграла с Вересом (3:0) в 26-м туре чемпионата Украины. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Полтавчане с первых минут встречи включились в ожесточенную борьбу. Вересу весь первый тайм было тяжело доводить мяч до своих нападающих, которые между тем почему-то не решались идти в прессинг. Ударов у гостей было достаточно, но большинство шло мимо ворот.

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А Ворскла свой шанс использовала. Ндукве отдал на Мякушко, а Сергей классным пасом в касание вывел Коне один на один с голкипером. Ибрахим легко переиграл Кожухара. Пропущенный гол должен был бы расшевелить Верес, но вместо этого полтавчане действовали острее. На 35 минуте возник один из самых опасных моментов матча. Ндукве неплохо ворвался в штрафную площадку, выполнил навес на Скляра, а тот едва не повторил гол в ворота Динамо. Впрочем, перекладина спасла Верес.

Под занавес тайма полтавчане снова были близки к тому, чтобы удвоить счет. Опять Ндукве оказался в центре событий, получив длинный пас от вратаря. Денис отдал на Бацулу, которому никто не помешал пробить. Мяч попал в перекладину снова и, казалось, залетел в ворота, но рефери не зафиксировал гол. Хотя момент достаточно неоднозначный, поскольку все могли решить миллиметры.

После перерыва в третий раз в матче Ворскла попала в каркас. И снова Скляр не сумел точно пробить. Игра раскрылась и моменты начал создавать Верес. Гости перевоплотились и на 49 минуте Харатин имел шанс восстановить равновесие. Исенко фантастическим сейвом вытащил мяч из-под перекладины. На 58 минуте полтавчане выиграли борьбу в центре поля, быстро разыграли атаку, а Ндукве с острого угла отправил мяч в ворота. Кожухарь пропустил между ног. За несколько секунд до финального свистка Малыш воспользовался передачей Исенко, который оформил ассист, и головой переправил мяч в сетку, находясь спиной к воротам. 3:0!!! Разгромная победа полтавчан.

Благодаря победе Ворскла поднялась на 13 строчку с 24 очками, которая позволяет сыграть в плей-офф. Верес находится на седьмом месте с 35 очками.

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