Ворскла рассматривает кандидатуры Головко и Скрипника

Известные украинские специалисты Виктор Скрипник и Александр Головко попали в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера Ворсклы.

Как стало известно FootBoom,экс-наставник молодежной сборной Украины Александр Головко и бывший тренер Вердера и Риги Виктор Скрипник рассматриваются руководством полтавчан в качестве кандидатур на пост главного тренера Ворсклы.

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Кроме этого, в шорт-листе команды наставник молодежной команды Шахтера Валерий Кривенцов и экс-тренер Олимпика Роман Санжар.

Отметим, что сегодня полтавский клуб назначил Виктора Косовского исполняющим обязанности главного тренера команды. На днях стало известно, что Ворскла решила попрощаться с Василием Сачко, который возглавлял команду с 2013 года.

Сейчас Ворскла занимает 7 строчку в турнирной таблице УПЛ.

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