Колос кардинально изменился в последнее время – подопечные Костышина набрали 10 очков в 5 последних матчах, одолев Шахтер, Левый Берег, Зарю и расписав ничью с Полесьем. Сложно не задуматься, какой была бы ситуация, если бы Руслан Костышин возглавил клуб еще до старта чемпионата.

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Ворскла также демонстрирует признаки возрождения и не собирается сдаваться без боя. Полтавчане разгромили Верес со счетом 3:0, переиграв команду, которая сейчас находится выше в турнирной таблице, и в который раз подтвердили свою готовность бороться до финального свистка сезона.

Уже на 10-й минуте Ворскла создала первый серьезный момент: Кане пробил в ближний угол из-за пределов штрафной, и Пахолюк с трудом, но справился с ударом. На экваторе первого тайма Кане подал с правого фланга, голкипер ошибся на выходе, однако удар Мякушко успел заблокировать Козик. Первый тайм матча завершился без забитых мячей.

В начале второго тайма Ворскла сразу продемонстрировала свое преимущество и даже сумела отличиться. Кане обыграл Цурикова, выскочил один на один с Пахолюком и точно пробил в левый угол. Впрочем, радость гостей оказалась преждевременной – арбитры отменили гол из-за офсайда.

Команды так и не смогли открыть счет до финального свистка – матч завершился нулевой ничьей. Ворскла остается в зоне вылета, а Колос пока занимает 10-е место в турнирной таблице.

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