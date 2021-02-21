Ингулец после поражения от СК Днепр-1 в предыдущем туре завис в одном очке от дна турнирной таблицы, а Ворскла из-за осечки с Рухом опустилась аж на седьмую строчку – впрочем, от зоны ЛЕ отрыв ещё оставался небольшим. Таким образом, обеим командам в личной встрече необходима была только победа. Формальными хозяевами в матче выступали петровцы, однако игра проходила в Полтаве.

Скандальный пенальти в видеообзоре матча Ингулец – Ворскла – 2:2

Соперники активно начали поединок. Уже на 3-й минуте ворскляне могли забивать вследствие ошибки Кучеренко в обороне (тот махнул мимо мяча) и выхода Кулача один на один, но Малыш опередил нападающего. Ингулец ответил на 9-й ударом Балана над перекладиной, а Тилль на 15-й огрызнулся выстрелом в падении через себя после навеса – выше ворот. Скорости на поле были довольно высокими, поэтому за игрой наблюдать было интересно. Не хватало лишь голевых моментов.

На 21-й минуте Ситчинава исправил эту проблему, ворвавшись в штрафную и получив по ногам от Скляра. Арбитр Дмитрий Бондаренко без колебаний назначил пенальти, а Бартулович уверенно его реализовал – 1:0! Впрочем, уже на 28-й пенальти могли получить и полтавчане – после одного из угловых мяч попал в руку Квасному. Рефери проигнорировал этот эпизод.

В последующие 12 минуте моментов не возникало. Ингулец особенно в атаку не ходил, а Ворскла выглядела в них слишком безыдейно. Казалось, что до перерыва у голкипера Малыша вообще не будет работы, но на 40-й "зелёно-белые" едва не сравняли счет – это Кулач метров с восьми замыкал подачу на правый край штрафной. Неточно! На 43-й же шанс отличиться упустил Цитаишвили, который пробивал головой из пределов вратарской, но направил мяч прямо в Малыша. Ви итоге, на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе петровцев.

Уже через две минуты после возобновления игры Ворскла забила: Чеснаков сбросил подачу со стандарта на левый край штрафной, а Степанюк с острого угла пробил под дальнюю штангу – 1:1! Впрочем, через три минуты всё тот Чеснаков едва не стал антигероем, допустив потерю в собственной штрафной в борьбе с Козаком. Тот сбросил под удар Ситчинаве, а Ника нанёс мощный удар с линии – мяч прошёл рядом с каркасом!

После этого на поле начались качели с атаками в обе стороны. Реальных моментов с них не прилетало, но проблемы полтавчан с обороной не могли не привести к голу. Ингулец провёл его на 61-й в контратаке, которую разогнал Запорожец. В её завершении хавбек покатил на ход Ситчинаве, а тот раскачал Яворского и выстрелил в дальний нижний угол – 2:1!

Организовать что-то интереснее, чем удар Кулача в стенку со штрафного и слабое добивание, "зелёно-белым" не удавалось в течение 15 минут, однако на помощь пришли футбольные хитрости. На 75-й Степанюк упал у ворот Ингульца при борьбе за подачу с углового, явно подрисовав фол, а Дмитрий Бондаренко решил, что это пенальти. Кулач с "точки" сравнял счёт – 2:2!

После этого команды провели ряд атак и стандартов без острого завершения. Ближе к концовке встречи Ингулец начал сушить игру, а Ворскла пыталась заработать ещё один пенальти. Арбитр проигнорировал падение Кулача на 86-й – как и падение Ситчинавы на 90+1-й. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Полтавчане не выиграли в пятом матче подряд.

Таким образом, Ингулец набрал 12 очков, поднявшись на десятую позицию, однако конкуренты в этом туре могут опустить петровцев вниз. Ворсла, имея в активе 22 зачётных балла, поднялась на пятую позицию, однако к третьей не хватает уже четырёх пунктов.

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