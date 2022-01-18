Игроки Ворсклы вернулись к работе после зимнего отпуска.

Футболисты Ворсклы 17 января провели первую общую пробежку, после чего продолжили тренировки в фитнес-зале, информирует официальный сайт полтавчан.

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Отмечается, что Венсан Тилль и Руслан Степанюк отсутствовали в общей обойме и тренировались индивидуально. Относительно потенциальных новичков станет известно уже по прилету команды в Турцию на сборы.

Добавим, что Ворскла с 33 очками занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от четвертой звезды на 3 пункта.

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