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Ворскла проведет спарринг с Кременем

15:52 30 Читати українською
Ворскла проведет спарринг с Кременем
Олимпик – Ворскла – 0:1 / ФК Ворскла

Полтавская Ворскла проведет контрольный матч против Кремня из Кременчуга и вероятно пересмотрит потенциальных новичков.

В рамках подготовки к матчу 3 тура УПЛ против Львова полтавская Ворскла проведет спарринг с представителем второй лиги Кремнем, сообщает официальный сайт клуба.

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В этом контрольном матче главный тренер "зелено-белых" Василий Сачко вероятно пересмотрит потенциальных новичков, которые усилят команду перед стартом группового этапа Лиги Европы.

Поединок состоится 1 августа в 17:00 на стадионе Лтава.

Снайпер Динамо и еще 2 украинских героя тура в УПЛ – они поразили победными голами и особым (не)празднованием

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