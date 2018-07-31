Ворскла проведет спарринг с Кременем

Полтавская Ворскла проведет контрольный матч против Кремня из Кременчуга и вероятно пересмотрит потенциальных новичков.

В рамках подготовки к матчу 3 тура УПЛ против Львова полтавская Ворскла проведет спарринг с представителем второй лиги Кремнем, сообщает официальный сайт клуба.

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В этом контрольном матче главный тренер "зелено-белых" Василий Сачко вероятно пересмотрит потенциальных новичков, которые усилят команду перед стартом группового этапа Лиги Европы.

Поединок состоится 1 августа в 17:00 на стадионе Лтава.

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