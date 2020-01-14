Ворскла проведет 8 спаррингов на зимних сборах – полтавский клуб объявил соперников

Очередной клуб УПЛ поделился планами своей подготовки ко второй части сезона.

Полтавская Ворскла выйдет из отпуска 15 января, а на сбор отправится 20-го числа. Пробыв в Турции до 3 февраля, футболисты получат несколько дней отдыха. Вторая часть зарубежной подготовки запланирована на 7-21 февраля, информирует официальный сайт полтавского клуба.

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На первом сборе подопечные Юрия Максимова проведут четыре спарринга. Соперниками Ворсклы будут польский Лодзь (25 января), сербский Радник (27 января), косоварська Дрита (30 января) и сербский Спартак с Суботицы (2 февраля).

На втором сборе команда встретится с узбекским Насафом (10 февраля), польской Термаликой (13 февраля), казахскими Ордабасы (16 февраля) и Иртышом (19 февраля).

Напомним, сейчас Ворскла занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году команда Юрия Максимова проведет 22 февраля против Динамо.

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