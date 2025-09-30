Ворскла просматривает французского полузащитника, – источник
19:36
Команда Александра Бабича может усилиться легионером.
В Ворскле на просмотре находится полузащитник из Франции Марк Томас, сообщает фанатский телеграм-канал Ворсклы.
Воспитанник академии Метца успел пройти несколько интересных этапов карьеры: играл за Ним в третьей лиге Франции, выступал за Васквел в Национальном чемпионате (четвертый дивизион), защищал цвета Дюделанжа в чемпионате Люксембурга и даже пробовал силы в квалификации Лиги конференций.
Последний раз Томас представлял бельгийский Виртон, выступающий в Первом дивизионе B, который является третьим уровнем бельгийского футбола.
